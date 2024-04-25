Dilan Polat'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Banu Parlak adliyeye geldi | Video
Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat’ın ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti. 11 sanıklı dava bugün Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 09.50’de görülmeye başlanacak. Banu Parlak dava için Küçükçekmece Adliyesi’ne geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
01:03
00:16
‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt! 24.04.2024 | 22:55
00:46
00:24
02:51
Yalın 20. sanat yılını 40 bin kişiyle kutlayacak 22.04.2024 | 18:18
00:31
02:41
38:35
03:57
00:15
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı! 15.04.2024 | 22:17
00:18
00:15
00:54
Serenay Sarıkaya GQ Ödülü’nü New York’ta aldı | Video 13.04.2024 | 15:20
00:30
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu 11.04.2024 | 22:37
00:47
00:24
04:40
Nuri Alço yoğun bakımda! "Dualarınızı esirgemeyin" | Video 09.04.2024 | 15:02
04:40
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço’nun son durumu hakkında açıklama geldi! | Video 09.04.2024 | 14:33
01:42
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü böyle görüntülendi! | Video 08.04.2024 | 15:33