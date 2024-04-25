6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Magazin Dilan Polat'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Banu Parlak adliyeye geldi | Video
Dilan Polat'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Banu Parlak adliyeye geldi | Video

Dilan Polat'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Banu Parlak adliyeye geldi | Video

25.04.2024 | 09:54

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat’ın ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti. 11 sanıklı dava bugün Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 09.50’de görülmeye başlanacak. Banu Parlak dava için Küçükçekmece Adliyesi’ne geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dilan Polat’ın yargılandığı davada yeni gelişme! Banu Parlak adliyeye geldi | Video 01:03
Dilan Polat'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Banu Parlak adliyeye geldi | Video 25.04.2024 | 09:54
Dilan Polat’ın yargılandığı kurşunlama davası: Banu Parlak adliyeye geldi | Video 01:03
Dilan Polat'ın yargılandığı kurşunlama davası: Banu Parlak adliyeye geldi | Video 25.04.2024 | 09:51
‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt! 00:16
‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt! 24.04.2024 | 22:55
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in o görüntüleri! 00:46
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in o görüntüleri! 22.04.2024 | 23:51
İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’ya imalı gönderme: Akrabanın akrabaya ettiğini… 00:24
İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’ya imalı gönderme: Akrabanın akrabaya ettiğini… 22.04.2024 | 19:35
Yalın 20. sanat yılını 40 bin kişiyle kutlayacak 02:51
Yalın 20. sanat yılını 40 bin kişiyle kutlayacak 22.04.2024 | 18:18
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov! 00:31
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov! 21.04.2024 | 18:17
Duygu Nebioğlu’ndan ortalık karıştıracak açıklamalar: Kaç tane çocuk mahvoldu, sadece 4 mü sanıyorsunuz? | Video 02:41
Duygu Nebioğlu'ndan ortalık karıştıracak açıklamalar: "Kaç tane çocuk mahvoldu, sadece 4 mü sanıyorsunuz?" | Video 20.04.2024 | 12:40
Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’yı Müge Anlı buldu | Video 38:35
Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı buldu | Video 18.04.2024 | 12:53
İşte Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun annesi: Müge Anlı Suphiye Orancı’yı arıyor! | Video 03:57
İşte Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi: Müge Anlı Suphiye Orancı'yı arıyor! | Video 17.04.2024 | 12:44
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı! 00:15
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı! 15.04.2024 | 22:17
Şarkıcı Ceylan Bodrum’daki lüks evinin manzarasını paylaştı! Gören hayran kaldı... | Video 00:18
Şarkıcı Ceylan Bodrum'daki lüks evinin manzarasını paylaştı! Gören hayran kaldı... | Video 15.04.2024 | 09:56
Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı! 00:15
Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı! 14.04.2024 | 19:29
Serenay Sarıkaya GQ Ödülü’nü New York’ta aldı | Video 00:54
Serenay Sarıkaya GQ Ödülü’nü New York’ta aldı | Video 13.04.2024 | 15:20
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu 00:30
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu 11.04.2024 | 22:37
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak! 00:47
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak! 11.04.2024 | 22:34
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin sevimli halleri! Kurt Efe’nin balıkla imtihanını annesi görüntüledi! 00:24
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin sevimli halleri! Kurt Efe’nin balıkla imtihanını annesi görüntüledi! 09.04.2024 | 18:22
Nuri Alço yoğun bakımda! Dualarınızı esirgemeyin | Video 04:40
Nuri Alço yoğun bakımda! "Dualarınızı esirgemeyin" | Video 09.04.2024 | 15:02
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço’nun son durumu hakkında açıklama geldi! | Video 04:40
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço’nun son durumu hakkında açıklama geldi! | Video 09.04.2024 | 14:33
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü böyle görüntülendi! | Video 01:42
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü böyle görüntülendi! | Video 08.04.2024 | 15:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA