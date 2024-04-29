Kıvanç Tatlıtuğ önce oğluyla poz verdi ardından lansmanda boy gösterdi! Kıvanç Tatlıtuğ’un girişi sosyal medyayı sarstı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, mutlulukları ve aile hayatlarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Mutlu birliktelikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, ilişkilerini bir de Kurt Efe'yle taçlandırdı. Kurt Efe bugün 2 yaşına girdi. Portekiz’de ailesiyle tatilde olan Kıvanç Tatlıtuğ, dün oğluyla pozlarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncu oğluyla pozlarının ardından bugün yüzü olduğu markanın lansmanında boy gösterdi. Ünlü oyuncunun lansmana girişi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla dikkat çeken o paylaşımı ve lansmana girişi!