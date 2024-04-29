Seda Bakan ile Berfu Yenenler’in sohbeti sosyal medyaya damga vurdu! Seda Bakan: Bizim kültürümüzde yok!
Ünlü oyuncu Seda Bakan, Berfu Yenenler’in kanalına konuk oldu. Berfu Yenenler ve Seda Bakan’ın Youtube’da yer alan sohbeti ilgiyle takip edildi. Sosyal medyada ise ikilinin baby shower ile ilgili yaptığı değerlendirmeler büyük yankı uyandırdı. İkinci bebeği için baby shower yapmayan onun yerine mevlit okutturmayı tercih eden Seda Bakan’ın açıklamaları sosyal medyada oldukça beğenildi. İşte Berfu Yenenler ve Seda Bakan’ın o dikkat çeken açıklamaları!
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