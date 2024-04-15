Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, mutlulukları ve aile hayatlarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Mutlu birliktelikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, ilişkilerini bir de Kurt Efe'yle taçlandırdı. Kurt Efe bugün 2 yaşına girdi. Ünlü çift, oğullarının doğum gününe özel bir parti düzenledi. Partiye çiftin yakın arkadaşları katılırken doğum gününe ünlüler akın etti. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğulları Kurt Efe’nin doğum gününden kareler!