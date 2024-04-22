İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’ya imalı gönderme: Akrabanın akrabaya ettiğini…
İbrahim Tatlıses ve Ahmet Tatlı’nın arasında yaşananlar günlerdir magazin gündeminde yer alıyor. Torunu Mert Tatlıses'e açtığı davayı kazanan şarkıcı İbrahim Tatlıses'e, oğlu Ahmet Tatlıses'ten bir tepki daha geldi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor. Bugün İbrahim Tatlıses, sosyal medya paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine topladı. İşte İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı’yı hedef alan o paylaşımı!
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