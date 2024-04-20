Duygu Nebioğlu'ndan ortalık karıştıracak açıklamalar: "Kaç tane çocuk mahvoldu, sadece 4 mü sanıyorsunuz?" | Video
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Nebioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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