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Haberler Galeri Tuğba Özay derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Bana çuval bile yakışıyor’
Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:41

Tuğba Özay derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Bana çuval bile yakışıyor’

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir dönemin podyumların aranan isimleri arasında yer alan Tuğba Özay, uzun zaman sonra bu sefer de Şebnem Ferah'ın 'Sil baştan' şarkısını yorumlamıştı. Sosyal medyada yeniden aktif şekilde görünmeye başlayan Özay'ın 'Sil baştan' şarkısını yorumlaması takipçilerini oldukça şaşırtmıştı. Tuğba Özay bu kez de çuval kumaşından elbise giyerek 'Bana çuval bile yakışıyor' dedi. Tuğba Özay'ın çuvaldan elbisesi ve verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Derin yırtmaçlı çuval elbisesiyle peş peşe paylaşımlar yapan Özay'a övgüler yağdı.

Tuğba Özay derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Bana çuval bile yakışıyor’

Derin dekolteli çuval kumaştan yapılan kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken Tuğba Özay, Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısını seslendirmişti. Özay'ın performansı sosyal medyada gündem olmuştu.

Tuğba Özay derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Bana çuval bile yakışıyor’

Tuğba Özay bu kez de çuval kumaşından elbise giyerek 'Bana çuval bile yakışıyor' dedi.

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Tuğba Özay derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Bana çuval bile yakışıyor’

Tuğba Özay'ın çuvaldan elbisesi ve verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Tuğba Özay derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Bana çuval bile yakışıyor’

Derin yırtmaçlı çuval elbisesiyle peş peşe paylaşımlar yapan Özay'a övgüler yağdı.

Tuğba Özay derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Bana çuval bile yakışıyor’

Tuğba Özay'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede trend oldu. Özay paylaşımına 'Çuval giyse yakışır dedikleri şeyin tam karşılığı Türkiye'de tabii ki Tuğba Özay. Evet, efendim baktım ki bugünlerde herkes sahne kostümleriyle konuşuluyor dedim bari ben de çuval giyeyim. Ve bence şahane oldu. Bu sabah bizim kızların tv programında canlı yayındaydım.

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