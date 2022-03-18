Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:41

Tuğba Özay derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Bana çuval bile yakışıyor’

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir dönemin podyumların aranan isimleri arasında yer alan Tuğba Özay, uzun zaman sonra bu sefer de Şebnem Ferah'ın 'Sil baştan' şarkısını yorumlamıştı. Sosyal medyada yeniden aktif şekilde görünmeye başlayan Özay'ın 'Sil baştan' şarkısını yorumlaması takipçilerini oldukça şaşırtmıştı. Tuğba Özay bu kez de çuval kumaşından elbise giyerek 'Bana çuval bile yakışıyor' dedi. Tuğba Özay'ın çuvaldan elbisesi ve verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Derin yırtmaçlı çuval elbisesiyle peş peşe paylaşımlar yapan Özay'a övgüler yağdı.