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Haberler Galeri Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline gelmişti! Türkan Şoray o etkinlikte ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 22:12 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 22:12

Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline gelmişti! Türkan Şoray o etkinlikte ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray'ın ikonik makyaj tarzı; 'Türk Lokumu Makyajı' adıyla son dönemlerde trend oldu. Birçok fenomen ve ünlü isim, bu makyaj trendini denedi. Uzun süredir ekranlardan uzakta olan Türkan Şoray, bugün Atlas Sineması'nda düzenlenen bir etkinlikte ortaya çıktı. Usta oyuncunun güzelliği yine etkinliğe damga vurdu.

Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline gelmişti! Türkan Şoray o etkinlikte ortaya çıktı!

"Türk Lokumu" makyajı, son dönemde tüm dünyada trend olan, ilhamını Yeşilçam yıldızlarının özellikle de Türkan Şoray'ın ikonik makyaj tarzından alan bir güzellik akımı.

Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline gelmişti! Türkan Şoray o etkinlikte ortaya çıktı!

Bu makyajda; büyük ve çekik gözler, doğal dolgun kaşlar, buğulu göz farı, hacimli kirpikler, porselen cilt görünümü ve romantik dudak renkleri ön planda…

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Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline gelmişti! Türkan Şoray o etkinlikte ortaya çıktı!

ÜNLÜ İSİMLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Hem nostaljik bir hava taşıyan hem de modern yorumlarla dünya çapında hızla popülerlik kazanan bu akım, ünlü isimlerin ilgisini çekti.

Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline gelmişti! Türkan Şoray o etkinlikte ortaya çıktı!

ETKİNLİKTE ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir ekranlardan uzakta olan ve adıyla ünlenen makyaj akımının öncüsü Türkan Şoray, bugün Atlas Sineması'nın bir etkinliğinde İzzet Günay'la birlikte yer aldı.

Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline gelmişti! Türkan Şoray o etkinlikte ortaya çıktı!

GÜZELLİĞİYLE YİNE DAMGA VURDU

Etkinliğe katılanların ayakta alkışladığı Türkan Şoray, güzelliğiyle yine etkinliğe damga vurdu.

Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline gelmişti! Türkan Şoray o etkinlikte ortaya çıktı!