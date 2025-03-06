Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline gelmişti! Türkan Şoray o etkinlikte ortaya çıktı!
Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray'ın ikonik makyaj tarzı; ‘Türk Lokumu Makyajı’ adıyla son dönemlerde trend oldu. Birçok fenomen ve ünlü isim, bu makyaj trendini denedi. Uzun süredir ekranlardan uzakta olan Türkan Şoray, bugün Atlas Sineması’nda düzenlenen bir etkinlikte ortaya çıktı. Usta oyuncunun güzelliği yine etkinliğe damga vurdu.
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