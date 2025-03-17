’Türk Lokumu’ makyajıyla dünyayı sallamıştı! Türkan Şoray’dan sürpriz paylaşım...

Larissa Gacemer de makyajı denemiş ama sonuçtan pek memnun kalmamıştı. Türk ve yabancı pek çok ünlünün denediği bu makyaj akımından sonra ise gözler Türkan Şoray'a çevrildi. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.