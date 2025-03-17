Giriş Tarihi: 17.03.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
09:28
'Türk Lokumu' makyajıyla dünyayı sallamıştı! Türkan Şoray'dan sürpriz paylaşım...
Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Türkan Şoray'ın filmlerinde kullandığı makyaj stili, dünyaca ünlü makyaj sanatçıları tarafından "Turkish Delight" (Türk Lokumu) adıyla yeniden yorumlanarak küresel bir trende dönüştü. Ünlü isimlerin de denediği bu makyaj büyük ilgi görürken, güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Türkan Şoray bir kez daha gündeme geldi. Son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.