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Haberler Galeri 'Türk Lokumu' makyajıyla dünyayı sallamıştı! Türkan Şoray'dan sürpriz paylaşım...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 09:28

'Türk Lokumu' makyajıyla dünyayı sallamıştı! Türkan Şoray'dan sürpriz paylaşım...

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Türkan Şoray'ın filmlerinde kullandığı makyaj stili, dünyaca ünlü makyaj sanatçıları tarafından "Turkish Delight" (Türk Lokumu) adıyla yeniden yorumlanarak küresel bir trende dönüştü. Ünlü isimlerin de denediği bu makyaj büyük ilgi görürken, güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Türkan Şoray bir kez daha gündeme geldi. Son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

’Türk Lokumu’ makyajıyla dünyayı sallamıştı! Türkan Şoray’dan sürpriz paylaşım...

Ünlülerin de katıldığı Türk Lokumu makyajı akımında Elif Buse Doğan ve Selin Genç, Şoray'a oldukça benzetildi. Oyuncu Dilara Kurtulmuş, "Sarışınlar da Türkan Şoray makyajı yapar" diyerek akıma katıldı.

’Türk Lokumu’ makyajıyla dünyayı sallamıştı! Türkan Şoray’dan sürpriz paylaşım...

Larissa Gacemer de makyajı denemiş ama sonuçtan pek memnun kalmamıştı. Türk ve yabancı pek çok ünlünün denediği bu makyaj akımından sonra ise gözler Türkan Şoray'a çevrildi. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.

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’Türk Lokumu’ makyajıyla dünyayı sallamıştı! Türkan Şoray’dan sürpriz paylaşım...

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Türkan Şoray'ın son hali sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hayranlarından, "Zarafetin ve güzelliğin sembolü" gibi pek çok övgü dolu yorum alan ünlü isme adeta 'yıllar uğramamış' denildi.

’Türk Lokumu’ makyajıyla dünyayı sallamıştı! Türkan Şoray’dan sürpriz paylaşım...

TÜRKAN ŞORAY KİMDİR?

Türkan Şoray; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul ediliyor. Türkan Şoray, her döneme damga vuran da bir oyuncu aslında. İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri…

’Türk Lokumu’ makyajıyla dünyayı sallamıştı! Türkan Şoray’dan sürpriz paylaşım...

ANNESİNİN ALDIĞI KARAR ONU 'SULTAN' YAPTI!

Oyunculuğa ilk adım atışı biraz mecburi olmuş Türkan Şoray'ın… Erken yaşlarda babasını kaybeden Türkan Şoray'a teklif gelince annesi başta kabul etmek istememiş, ancak yaşadıkları ekonomik kriz sonrası Türkan Şoray'ın annesi aldığı kararla mecburi olarak izin vermiş ünlü oyuncuya… Böylece Türkan Şoray, henüz 15 yaşında Yeşilçam'a başrolle giriş yapmış oldu.