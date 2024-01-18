Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
07:33
Türk sinemasının önemli ismi Serpil Örümcer zor günler geçiriyor! Fotoğraflarını 200 liradan satıyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı ünlü oyuncu yürekleri sızlattı!
Yeşilçam'ın ve sahnelerin sevilen ismi Serpil Örümcer, maddi anlamda zor günler geçiriyor. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski fotoğraflarını 200 liradan satışa çıkardığını duyurdu. 70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, yıllar sonra ortaya çıktı. Serpil Örümcer Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Serpil Örümcer, şimdilerde pazar tezgahında çalışarak hayatını devam ettiriyor. İşte Serpil Örümcer'in yürekleri sızlatan son hali…