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Haberler Galeri Türk sinemasının önemli ismi Serpil Örümcer zor günler geçiriyor! Fotoğraflarını 200 liradan satıyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı ünlü oyuncu yürekleri sızlattı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 07:33

Türk sinemasının önemli ismi Serpil Örümcer zor günler geçiriyor! Fotoğraflarını 200 liradan satıyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı ünlü oyuncu yürekleri sızlattı!

Yeşilçam'ın ve sahnelerin sevilen ismi Serpil Örümcer, maddi anlamda zor günler geçiriyor. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski fotoğraflarını 200 liradan satışa çıkardığını duyurdu. 70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, yıllar sonra ortaya çıktı. Serpil Örümcer Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Serpil Örümcer, şimdilerde pazar tezgahında çalışarak hayatını devam ettiriyor. İşte Serpil Örümcer'in yürekleri sızlatan son hali…

KORAY TAŞDEMİR
Türk sinemasının önemli ismi Serpil Örümcer zor günler geçiriyor! Fotoğraflarını 200 liradan satıyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı ünlü oyuncu yürekleri sızlattı!

70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan sanatçı Serpil Örümcer, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yeşilçam ve sahnelerin aranan ismi Örümcer, zor günler geçiriyor.

Türk sinemasının önemli ismi Serpil Örümcer zor günler geçiriyor! Fotoğraflarını 200 liradan satıyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı ünlü oyuncu yürekleri sızlattı!

Daha önce de maddi olarak zor zamanlar yaşayan sanatçı, duyarlı vatandaşların desteğiyle bir nebze olsun rahatlamıştı. Ancak son günlerde yine ağır şartlar altında ezilen Örümcer, bir çıkış bulmak için eski fotoğraflarını imzalı olarak satışa çıkardığını duyurdu. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im.

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Türk sinemasının önemli ismi Serpil Örümcer zor günler geçiriyor! Fotoğraflarını 200 liradan satıyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı ünlü oyuncu yürekleri sızlattı!

Ben bu resimlerini 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı vermek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız size imzalı, adınıza göndermek istiyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sevgiler, saygılar" paylaşımında bulundu.

Türk sinemasının önemli ismi Serpil Örümcer zor günler geçiriyor! Fotoğraflarını 200 liradan satıyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı ünlü oyuncu yürekleri sızlattı!
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Türk sinemasının önemli ismi Serpil Örümcer zor günler geçiriyor! Fotoğraflarını 200 liradan satıyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı ünlü oyuncu yürekleri sızlattı!

1967 senesinde Milliyet Gazetesi tarafından yapılan güzellik yarışmasında ilk olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı. Yeşilçam ve sahnelerin aranan ismi Serpil Örümcer, şu zamanlarda zor günler geçiriyor. Ünlü sanatçı Avcılar Ambarlı'da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyor.

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