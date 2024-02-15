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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Nihat Hatipoğlu’ndan son noktayı koyan ‘mehdi’ açıklaması!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 22:13

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Nihat Hatipoğlu’ndan son noktayı koyan ‘mehdi’ açıklaması!

ATV'de ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programa Fatma Olgun isimli bir anne katıldı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı. Dün 300 kişinin tutulduğu iddia edilen otele girildi. Anne ise oğluna kavuştu. Esra Erol, bugün Nihat Hatipoğlu'nun bilgilendirme yaptığı video ile Türkiye'ye bir kez daha seslendi. İşte Esra Erol'un programında Nihat Hatipoğlu'nun o açıklaması!

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Nihat Hatipoğlu’ndan son noktayı koyan ‘mehdi’ açıklaması!

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Nihat Hatipoğlu’ndan son noktayı koyan ‘mehdi’ açıklaması!

ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ

Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Nihat Hatipoğlu’ndan son noktayı koyan ‘mehdi’ açıklaması!

'300 KİŞİ TERMAL OTELDE TUTULUYOR' İDDİASI

Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı! Sözde hocanın Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor!

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Nihat Hatipoğlu’ndan son noktayı koyan ‘mehdi’ açıklaması!

MEHDİ KAÇAK KAZIDA YAKALANDI

"Mehdi" olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk kaçak kazıda yakalandı.

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Nihat Hatipoğlu’ndan son noktayı koyan ‘mehdi’ açıklaması!

EROL ANNESİNE KAVUŞTURDU

Bugün Esra Erol, mehdiyi tanıyarak ona katılan ve bir süredir ortada olmayan Doğan Süer'i annesine kavuşturdu.

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