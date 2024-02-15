Video Yaşam Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor!
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor!

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor!

15.02.2024 | 20:48

ATV'de ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programa Fatma Olgun isimli bir anne katıldı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı. Dün 300 kişinin tutulduğu iddia edilen otele girildi. Anne ise oğluna kavuştu. Esra Erol, bugün Nihat Hatipoğlu’nun bilgilendirme yaptığı video ile Türkiye’ye bir kez daha seslendi. İşte Esra Erol’un programında Nihat Hatipoğlu’nun o açıklaması!

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