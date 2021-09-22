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Haberler Galeri Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı!
Giriş Tarihi: 22.09.2021 19:46 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 19:46

Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından 'Esra Erol'da her gün farklı olaylar ve konular ele alınıyor. Bugün Esra Erol'un canlı yayınında gözler Türkiye'nin konuştuğu skandala çevrildi. Anne Melahat Oruç, engelli kızı Fatma için Esra Erol'a başvurdu. Anne Melahat, kızı Fatma'nın Ahmet ile evlendiğini öğrendi. Ancak programda Ahmet'in engelli ve evli Gülşah'la ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Gülşah'ın ise Ahmet'ten iki tane çocuğu olduğu ve Fatma ve Ahmet ile birlikte yaşadığı belirtildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu skandalda üçüncü kişi Gülşah'ın itirafları!

Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından 'Esra Erol'da bugün skandal yaşandı.

Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı!

Anne Melahat Oruç, engelli kızı Fatma için Esra Erol'a başvurdu.

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Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı!

Anne Melahat, kızı Fatma'nın Ahmet ile evlendiğini öğrendi. Ancak programda Ahmet'in engelli ve evli Gülşah'la ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı!

Gülşah'ın ise Ahmet'ten 2 tane çocuğu olduğu, Fatma ve Ahmet ile birlikte yaşadığı belirtildi.

Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı!

Programa gelen Gülşah ise canlı yayında itiraflarıyla herkesi şaşırttı.

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