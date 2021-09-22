Video Yaşam Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı! | Video

Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı! | Video

Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı! | Video
22.09.2021 | 19:40

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ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından 'Esra Erol'da her gün farklı olaylar ve konular ele alınıyor. Bugün Esra Erol'un canlı yayınında gözler Türkiye'nin konuştuğu skandala çevrildi. Anne Melahat Oruç, engelli kızı Fatma için Esra Erol'a başvurdu. Anne Melahat, kızı Fatma'nın Ahmet ile evlendiğini öğrendi. Ancak programda Ahmet'in engelli ve evli Gülşah'la ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Gülşah'ın ise Ahmet'ten iki tane çocuğu olduğu ve Fatma ve Ahmet ile birlikte yaşadığı belirtildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu skandalda üçüncü kişi Gülşah'ın itirafları!

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