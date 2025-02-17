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Haberler Galeri Türkücü kocasının izinden gidiyor! Alişan'ın biricik eşi Buse Varol sazı eline aldığı gibi... 'Yeni mesleğin hayırlı olsun'
Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:09

Türkücü kocasının izinden gidiyor! Alişan'ın biricik eşi Buse Varol sazı eline aldığı gibi... 'Yeni mesleğin hayırlı olsun'

Türkü dünyasının en sevilen isimlerinden olan Alişan, mutlu evliliğinin yanında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Eşi Buse Varol'la sık sık paylaşım yapan Alişan, son olarak yeni bir video yayınladı. Buse Varol'un eline saz aldığı anlar kısa sürede gündem olurken, güzel oyuncuya birçok beğeni mesajı yağdı.

Türkücü kocasının izinden gidiyor! Alişan’ın biricik eşi Buse Varol sazı eline aldığı gibi... ’Yeni mesleğin hayırlı olsun’

Bir dönem ekranlara oyunculuğu ile damga vuran Buse Varol, 2018 yılında hayatını başarılı şarkıcı Alişan ile birleştirdi.

Türkücü kocasının izinden gidiyor! Alişan’ın biricik eşi Buse Varol sazı eline aldığı gibi... ’Yeni mesleğin hayırlı olsun’

Mutlu evliliğinden Eliz ve Burak adından 2 çocuğu olan Varol, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da çok beğeniliyor.

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Türkücü kocasının izinden gidiyor! Alişan’ın biricik eşi Buse Varol sazı eline aldığı gibi... ’Yeni mesleğin hayırlı olsun’

Buse Varol, son olarak eşi Alişan'ın Instagram paylaşımı ile gündem oldu.

Türkücü kocasının izinden gidiyor! Alişan’ın biricik eşi Buse Varol sazı eline aldığı gibi... ’Yeni mesleğin hayırlı olsun’

Alişan eşinin eline saz alıp çalıyormuş gibi yaptığı anlar sosyal medya hesabında paylaştı.

Türkücü kocasının izinden gidiyor! Alişan’ın biricik eşi Buse Varol sazı eline aldığı gibi... ’Yeni mesleğin hayırlı olsun’

Adeta kendinden geçen Varol'a birçok beğeni yağarken, 'Yeni mesleğin hayırlı olsun' yorumları da geldi.

Buse Varol sazı eline aldı, Alişan o anları paylaştı | Video

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