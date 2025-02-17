Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
15:09
Türkücü kocasının izinden gidiyor! Alişan'ın biricik eşi Buse Varol sazı eline aldığı gibi... 'Yeni mesleğin hayırlı olsun'
Türkü dünyasının en sevilen isimlerinden olan Alişan, mutlu evliliğinin yanında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Eşi Buse Varol'la sık sık paylaşım yapan Alişan, son olarak yeni bir video yayınladı. Buse Varol'un eline saz aldığı anlar kısa sürede gündem olurken, güzel oyuncuya birçok beğeni mesajı yağdı.