Buse Varol sazı eline aldı, Alişan o anları paylaştı | Video

Geçtiğimiz günlerde Umre ziyaretinde bulunan Alişan ve eşi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Alişan, Buse Varol'un saz çalar gibi yaparken kendinden geçtiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı