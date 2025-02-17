Buse Varol sazı eline aldı, Alişan o anları paylaştı | Video
Geçtiğimiz günlerde Umre ziyaretinde bulunan Alişan ve eşi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Alişan, Buse Varol'un saz çalar gibi yaparken kendinden geçtiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı
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