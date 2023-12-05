Giriş Tarihi: 05.12.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 14:23

Umut Akyürek alın daraltma estetiği yaptırmıştı! İşte bıçak altına yatan ünlü şarkıcının son hali!

50 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenlere 'yok artık' dedirtiyor. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü. Şarkıcı Umut Akyürek'in değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, özellikle kendisi gibi sanatçı eşi Oktay Ertuğrul ve 18 yaşındaki kızı Melek Bal ile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek bu defa alın daraltma ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı. Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ameliyatım başarıyla geçti, her şey yolunda. Alın daraltma ameliyat geçirdim" demişti. İşte ünlü şarkıcının merak edilen son hali…