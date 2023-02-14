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Haberler Galeri Ünlü isimler depremzede miniklere moral verdi! "Bu dayanışma insanın yüreğinde çiçekler açtırır"
Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 08:03

Ünlü isimler depremzede miniklere moral verdi! "Bu dayanışma insanın yüreğinde çiçekler açtırır"

Türkiye deprem felaketinde büyük kayıplar veren, evlerini kaybeden depremzedeler için seferber olurken ünlü isimler de moral vermek ve yardım etmek için deprem bölgelerine ziyaretlerde bulunuyor. Büyük deprem felaketi sonrası tek yürek olan sanatçılar, depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Serkan Çağrı, İpek Açar, Züleyha, Aslı Hünel, Tarık Mengüç önceki gün depremin en çok etkilediği illerden biri olan Gaziantep'teydi. Afetzedelerle buluşan ünlüler, AFAD çadırlarını ziyaret etti. Depremzede çocuklar ile oyunlar oynayan ünlü isimler yemek dağıtımında da gönüllü oldu.

İLKER GEZİCİ
Ünlü isimler depremzede miniklere moral verdi! Bu dayanışma insanın yüreğinde çiçekler açtırır

Büyük deprem felaketi sonrası tek yürek olan sanatçılar, depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Serkan Çağrı, İpek Açar, Züleyha, Tarık Mengüç önceki gün depremin en çok etkilediği illerden biri olan Gaziantep'teydi.

Ünlü isimler depremzede miniklere moral verdi! Bu dayanışma insanın yüreğinde çiçekler açtırır

Afetzedelerle buluşan ünlüler, AFAD çadırlarını ziyaret etti. Bölgelerde görev yapan askerlerle bir araya gelen Çağrı, "Trakyalı askerlerimiz ile deprem bölgesinde duygu dolu anlar yaşadık. Hepimiz onlara minnettarız" diyerek şunları söyledi: "Tarifi zor duygulardan geçtik. Depremzedelerin derdine derman olmaya, elimizden geldiğince yaralarını sarmaya çalıştık. AFAD'ın çocuklar için hazırladığı çadır alanlarında onlarla oynadık. İçlerinden biri 'Yarın yine gel Serkan abi' dediğinde boğazım düğümlendi. Ayrılmak hiç bu kadar zor gelmemişti. O kadar güçlü ve mağrurlardı ki bir ara onların bizi teselli etme noktasına geldik.Tüm olumsuzluklara rağmen yüreğimizde çiçekler açtıracak kadar güzel bir dayanışma ruhu vardı.

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Ünlü isimler depremzede miniklere moral verdi! Bu dayanışma insanın yüreğinde çiçekler açtırır

Çocuklarla oyunlar oynayıp onları motive eden İpek Açar da 'Oyun ablaları abileri olarak onlarla güzel vakit geçirdik. AFAD çocuklar için çok güzel alan hazırlamış. Allah hepsinden razı olsun" diye paylaşım yaptı.

Ünlü isimler depremzede miniklere moral verdi! Bu dayanışma insanın yüreğinde çiçekler açtırır

'HİJYEN MALZEMESİ VE İLAÇ EKSİĞİ VAR'
Bölgedeki en büyük sorunun hijyen malzemeleri ve ilaç yetersizliği olduğunu belirten Çağrı, "İlk andan itibaren birçok yere ulaşılmış.

Ünlü isimler depremzede miniklere moral verdi! Bu dayanışma insanın yüreğinde çiçekler açtırır

Dezenformasyon fazla. Her yere yardım gitmiş. Asker, polis, AFAD sahada. Bugün bir çocuğun kurtulduğu haberini aldık, mutlu olduk" dedi.

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