Ünlü isimler depremzede miniklere moral verdi! "Bu dayanışma insanın yüreğinde çiçekler açtırır"

Afetzedelerle buluşan ünlüler, AFAD çadırlarını ziyaret etti. Bölgelerde görev yapan askerlerle bir araya gelen Çağrı, "Trakyalı askerlerimiz ile deprem bölgesinde duygu dolu anlar yaşadık. Hepimiz onlara minnettarız" diyerek şunları söyledi: "Tarifi zor duygulardan geçtik. Depremzedelerin derdine derman olmaya, elimizden geldiğince yaralarını sarmaya çalıştık. AFAD'ın çocuklar için hazırladığı çadır alanlarında onlarla oynadık. İçlerinden biri 'Yarın yine gel Serkan abi' dediğinde boğazım düğümlendi. Ayrılmak hiç bu kadar zor gelmemişti. O kadar güçlü ve mağrurlardı ki bir ara onların bizi teselli etme noktasına geldik.Tüm olumsuzluklara rağmen yüreğimizde çiçekler açtıracak kadar güzel bir dayanışma ruhu vardı.