Sertab Erener, Hatay'daki barınakta bulunan köpekleri sahiplendi | Video
Ünlü sanatçı Sertab Erener, Hatay'daki barınakta bulunan tüm köpekleri sahiplendi. Sertab Erener'in bu hareketi, büyük takdir topladı.
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