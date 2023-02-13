Video Magazin Sertab Erener, Hatay'daki barınakta bulunan köpekleri sahiplendi | Video
Sertab Erener, Hatay'daki barınakta bulunan köpekleri sahiplendi | Video

Sertab Erener, Hatay'daki barınakta bulunan köpekleri sahiplendi | Video

13.02.2023 | 10:51

Ünlü sanatçı Sertab Erener, Hatay'daki barınakta bulunan tüm köpekleri sahiplendi. Sertab Erener'in bu hareketi, büyük takdir topladı.

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