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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı çok konuşuldu! İşte Serenay Sarıkaya’nın gündem olan o tarzı!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 22:34

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı çok konuşuldu! İşte Serenay Sarıkaya’nın gündem olan o tarzı!

'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dizisi biter bitmez tatile çıktı. Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, şimdi de Seul'deki tarzıyla gündemde. Ünlü oyuncu siyahlar içindeki kombini ve bandıyla ilgi odağı oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada da gündem olan o pozları!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı çok konuşuldu! İşte Serenay Sarıkaya’nın gündem olan o tarzı!

Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolleri paylaştığı 'Aile' dizisi sona eren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlülerden.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı çok konuşuldu! İşte Serenay Sarıkaya’nın gündem olan o tarzı!

ANNESİNİN HABERİ MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak ilişki yaşadığı haberiyle çalkalanmıştı.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı çok konuşuldu! İşte Serenay Sarıkaya’nın gündem olan o tarzı!

BU KEZ OYUNCU GÜNDEMDE YER ALDI

Ünlü oyuncu bu kez başka bir magazin haberiyle daha gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı çok konuşuldu! İşte Serenay Sarıkaya’nın gündem olan o tarzı!

SEUL'E GİTTİ

Ünlü oyuncu, lüks bir markanın etkinliği için Seul'e gitti.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı çok konuşuldu! İşte Serenay Sarıkaya’nın gündem olan o tarzı!

SİYAHLAR İÇİNDEKİ TARZINA YORUM YAĞDI

Etkinlikte Koreli şarkıcı ve oyuncularla bir araya gelen oyuncunun siyahlar içerisindeki tarzına yorum yağdı.

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