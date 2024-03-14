Giriş Tarihi: 14.03.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
22:34
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı çok konuşuldu! İşte Serenay Sarıkaya’nın gündem olan o tarzı!
'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dizisi biter bitmez tatile çıktı. Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, şimdi de Seul'deki tarzıyla gündemde. Ünlü oyuncu siyahlar içindeki kombini ve bandıyla ilgi odağı oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada da gündem olan o pozları!