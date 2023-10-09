Serenay Sarıkaya’dan annesinin ilişkisi hakkındaki soruya yanıt | Video

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun ile Nişantaşı sokaklarında yakalandı. TV 100 muhabirleri, gündeme bomba gibi düşen yasak aşkı Serenay Sarıkaya’ya sordu.