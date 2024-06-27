Giriş Tarihi: 27.06.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
21:10
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk bugün Çeşme’de evlendi! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un düğününden kareler!
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, bir süredir birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk'la bugün Çeşme'de düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğününe ünlüler de akın etti. Düğünde dikkat çeken konuklar arasında; Oğulcan Engin, Özgür Çevik ve Engin Akyürek gibi ünlü isimler yer aldı. İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğününden ilk kareler!