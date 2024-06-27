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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk bugün Çeşme’de evlendi! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un düğününden kareler!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 20:29 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 21:10

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk bugün Çeşme’de evlendi! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un düğününden kareler!

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, bir süredir birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk'la bugün Çeşme'de düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğününe ünlüler de akın etti. Düğünde dikkat çeken konuklar arasında; Oğulcan Engin, Özgür Çevik ve Engin Akyürek gibi ünlü isimler yer aldı. İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğününden ilk kareler!

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk bugün Çeşme’de evlendi! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un düğününden kareler!

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, bir süredir birliktelik yaşıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen küçük bir törenle nişanlanmıştı.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk bugün Çeşme’de evlendi! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un düğününden kareler!

RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Çiftin beklenen düğünü bugün Çeşme'de renkli anlara sahne oldu.

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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk bugün Çeşme’de evlendi! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un düğününden kareler!

ÇEŞME'DE EVLENDİLER

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk bugün Çeşme'de evlendi!

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı sevgilisi Çeşme'de evlendi!

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk bugün Çeşme’de evlendi! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un düğününden kareler!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Düğünün hazırlık sürecinden itibaren sosyal medyada birçok fotoğraf paylaşıldı.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk bugün Çeşme’de evlendi! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un düğününden kareler!

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğününe ünlüler de akın etti.

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