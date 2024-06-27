Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı sevgilisi Çeşme’de evlendi!

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, bir süredir birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk’la bugün Çeşme’de düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un düğününe ünlüler de akın etti. Düğünde dikkat çeken konuklar arasında; Oğulcan Engin, Özgür Çevik ve Engin Akyürek gibi ünlü isimler yer aldı. İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un düğününden ilk kareler!