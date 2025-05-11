Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! "Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm"

ELİF BUSE DOĞAN

Heyecan duyduğum bir iş yapıyorum. Yapımcılık yaptığım için kendimi özgür ifade edebiliyorum. Üretim yapmayı çok seviyorum. Mutlu şekilde ilerliyorum. Yeni şarkım Anlamadın Sen Beni çok iyi gitti. Hayatımızın her alanında olan bir durum ama bu kişiye yazılmış bir aşk şarkısı. Ekim ayında gelmişti bana bu şarkı. Düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Klibi de bir telefon karşılığı kuzenim Kaan Yorulmaz çekti.

Eğitimim halk müziği ama her şeyi okuyabildiğimi gösterdiğim güzel bir yol çizdim. Konserlerimde türküleri söylüyorum zaten. Son dönemde türkü üretmiyorum ama bu okumadığım anlamına gelmez. Türkülerden vazgeçmem mümkün değil... Dijital platformları çok önemsiyoruz mecburen. Oradaki trendlere göre bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ama tarzım kendime özel.

Anıl Şallıel'le birlikte Dağlar Dağladı Beni'yi okumuştuk, caz formunda türkü yapmıştık. Türkülere harman yapıyorum.