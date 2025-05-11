Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! "Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm"
Giriş Tarihi: 11.05.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 09:09

Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! "Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm"

a Para'da yayınlanan Biz Bize'ye bu hafta 'Sait Faik' oyunuyla Özgür Özgülgün, 'Sustalı Ceylan' dizisinden Doğukan Çevik, şarkıcılar Elif Buse Doğan, Murat Güneş ve Arya Aryay konuk oldu.

MAGAZİN
Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm

ELİF BUSE DOĞAN

Heyecan duyduğum bir iş yapıyorum. Yapımcılık yaptığım için kendimi özgür ifade edebiliyorum. Üretim yapmayı çok seviyorum. Mutlu şekilde ilerliyorum. Yeni şarkım Anlamadın Sen Beni çok iyi gitti. Hayatımızın her alanında olan bir durum ama bu kişiye yazılmış bir aşk şarkısı. Ekim ayında gelmişti bana bu şarkı. Düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Klibi de bir telefon karşılığı kuzenim Kaan Yorulmaz çekti.

Eğitimim halk müziği ama her şeyi okuyabildiğimi gösterdiğim güzel bir yol çizdim. Konserlerimde türküleri söylüyorum zaten. Son dönemde türkü üretmiyorum ama bu okumadığım anlamına gelmez. Türkülerden vazgeçmem mümkün değil... Dijital platformları çok önemsiyoruz mecburen. Oradaki trendlere göre bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ama tarzım kendime özel.

Anıl Şallıel'le birlikte Dağlar Dağladı Beni'yi okumuştuk, caz formunda türkü yapmıştık. Türkülere harman yapıyorum.

Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm

SAHNEYE BİR ŞEYLER ATMAYIN!

Akustik Renkler projesinde sevdiğim şarkıları akustik söyledim. 10 şarkıyı da canlı kaydettik. İlk şarkımız 14 Bahar, bir Melih Görgün bestesi. En çok o dinlendi.

Kültür yolu festivallerinde, o prodüksiyonla sahneye çıkmak çok büyük şans. Ama son dönem konserlerde sahneye bir şeyler atılıyor. Dünya starlarına da atılıyor, bu kötü bir trend oldu. Lütfen yapmayalım.

Müziğe 7 yaşında bağlamayla başladım Kocaeli'nde. Bittikten sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde keman ve piyano üzerinden batı müziği eğitimi aldım. İTÜ'de Türk Müziği eğitimi ve ses eğitimi aldım. Yüksek Lisans ve doktora devam ediyor ama gidemiyorum okula.

Ben de şarkı yazdım ama beğenmedim. Bu yıl bitmeden içime sinen kendi yazdığım şarkıyı çıkarmak istiyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm

DOĞUKAN ÇEVİK
ÖZGÜR GİBİ ŞIMARIK BÜYÜTÜLMEDİM

Sustalı Ceylan dizisinde oynadığım karakter Özgür beni keyiflendirdi. Ama oynadığım karakter o keyifli dünyanın dışında ilerliyor. Güçlü kadın hikâyelerine ihtiyaç var. Bir kadının evladı uğruna kimlere kafa tutacağını anlattık. Özgür mafyatik zengin bir ailede doğmuş büyümüş şımarık bir çocuk. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Ben Özgür gibi yetişmedim, o kadar şımarık büyütülmedim. Ama Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm.

5 yıldır tiyatro yapıyorum. 2 yıl psikoloji okudum. Sektöre adım atmaya başlayınca devamsızlıklar yüzünden biraz geri kaldım okulda. O dönem konservatuvara geçtim. Onu da bitiremedim henüz.

Dünya Tiyatro Günü'nde sokak tiyatrosu yapıyorduk. Çok besledi beni. Tiyatronun ortaoyunundan beslenmesi çok hoşuma gidiyor.

Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm

ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN
SAİT FAİK'İ ÇOK ÖZLEMİŞİZ

Modern Türk öykücülüğünün temel taşlarından biri olan Sait Faik'i sahneye taşıdık. Senan Kara'nın yönetmenliğini üstlendiği Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik adlı tiyatro oyununu 15 Nisan'da AKM'de sahnelemiştik. Sait Faik'in öykülerindeki insan sevgisini, doğa tutkusunu ve İstanbul'un renkli atmosferini tiyatro ve edebiyatın büyüsüyle aktarıyoruz. Çok iyi gidiyor.

Çok sıkı çalıştık. AKM' her tiyatrocunun hayalinde olduğu bir salondur. O salonda prova yapma imkânı bulduğumuz için çok şanslıyız. Hayatımda hiç şarkı söylememiştim çok zormuş. Yeni kuşağın sahip çıktığı bir yazar. Herkes kendisinde bir şey buluyor. 48 yaşında vefat etmiş ama geride bıraktığı eserleriyle hep yaşamış. Sürekli nesilden nesle aktarmak çok kıymetli. Özel bir eğitim kurumu sahiplendi ve o sayede turne yapabiliyoruz. Gençlere yeniden hatırlatmak, bilmeyenlere öğretmek çok önemli. Bu oyun sonrası kitaplarına da ilgi artacağını düşünüyorum. Onu çok özlemişiz. Yurtdışından da çok talep geliyor. Memleket özlemi, o dönemin dilini özlüyorlar. İstanbul'u, umudu, sevmeyi, adayı, yalın insan ilişkilerini anlatıyoruz. Ruhum da uyuştu onunla.

Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm

EDEBİYATÇILARI ANMAK ÖNEMLİ

Geçtiğimiz günlerde Kerem abiyle (Alışık) bir araya geldik. Onlar da son oyunlarında edebiyatçıları anıyorlar. Ferhat Göçer de Sabahattin Ali'yi anlatıyor. Edebiyatçıları sahnede anmak, hatırlatmak çok kıymetli.

Boş zaman diye bir şey yoktur, her anı doldurmalıyız. Yazmak eylemini her yerde yapabiliriz. Ben de her anımda yazdım. 34 tane kitabım var.