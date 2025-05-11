Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! "Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm"

SAHNEYE BİR ŞEYLER ATMAYIN!
Akustik Renkler projesinde sevdiğim şarkıları akustik söyledim. 10 şarkıyı da canlı kaydettik. İlk şarkımız 14 Bahar, bir Melih Görgün bestesi. En çok o dinlendi.
Kültür yolu festivallerinde, o prodüksiyonla sahneye çıkmak çok büyük şans. Ama son dönem konserlerde sahneye bir şeyler atılıyor. Dünya starlarına da atılıyor, bu kötü bir trend oldu. Lütfen yapmayalım.
Müziğe 7 yaşında bağlamayla başladım Kocaeli'nde. Bittikten sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde keman ve piyano üzerinden batı müziği eğitimi aldım. İTÜ'de Türk Müziği eğitimi ve ses eğitimi aldım. Yüksek Lisans ve doktora devam ediyor ama gidemiyorum okula.
Ben de şarkı yazdım ama beğenmedim. Bu yıl bitmeden içime sinen kendi yazdığım şarkıyı çıkarmak istiyorum.