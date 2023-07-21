Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 09:50

Ünlü şarkıcı çocuk yaşta anne olmuştu! Safiye Soyman'ın hayat hikayesi yürek burktu! Henüz 14 yaşındayken...

Usta sanatçı Safiye Soyman'ın hayat hikayesi filmleri aratmıyor. Safiye Soyman, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi çok şaşırtmıştı. Safiye Soyman da daha önce fotoğrafı "İşte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek paylaşmıştı. Safiye Soyman'ın ilk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz çok göz önünde bulunmasa da Safiye Soyman'ın oğlu Harun sanatçının hayranları tarafından daha çok tanınıyor. 61 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, 20 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyor. İşte Safiye Soyman'ın henüz 14 yaşında kucağına aldığı güzeller güzeli kızı Ümran Akaröz ve Safiye Soyman'ın filmleri aratmayan hayatından kesitler...