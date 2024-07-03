Ünlü şarkıcı çocuk yaşta anne olmuştu! Safiye Soyman’ın hayat hikayesi yürek burktu! Henüz 14 yaşındayken...

Safiye Soyman, henüz 14 yaşında, görücü usulü tanışıp 15 gün nişanlı kaldığı Ziya Akaröz ile evlenmişti. 1985'te Akaröz'den boşanan şarkıcının, Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor.