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Haberler Galeri Usta isim vasiyetini yıllar önce açıklamış! Sanatçı Edip Akbayram: Beni seven dostlarımın...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:33 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 12:33

Usta isim vasiyetini yıllar önce açıklamış! Sanatçı Edip Akbayram: Beni seven dostlarımın...

75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram, uzun süre zatürre tedavisi görmüş sonrasında ise yataktan düşüp iç kanama geçirmişti. 52 gündür yoğun bakımda savaşan Akbayram, dün akşam saatlerine hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanat camiasını ve Akbayram'ın ailesini yasa boğan usta sanatçının vasiyeti de ortaya çıktı. İşte duyunca çok şaşıracağınız Edip Akbayram'ın son isteği!

Usta isim vasiyetini yıllar önce açıklamış! Sanatçı Edip Akbayram: Beni seven dostlarımın...

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği zatürre hastalığı sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram'dan acı haber geldi.

Usta isim vasiyetini yıllar önce açıklamış! Sanatçı Edip Akbayram: Beni seven dostlarımın...

Edip Akbayram, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

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Usta isim vasiyetini yıllar önce açıklamış! Sanatçı Edip Akbayram: Beni seven dostlarımın...

İstanbul İl Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Usta isim vasiyetini yıllar önce açıklamış! Sanatçı Edip Akbayram: Beni seven dostlarımın...

Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Usta isim vasiyetini yıllar önce açıklamış! Sanatçı Edip Akbayram: Beni seven dostlarımın...

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI!

Usta sanatçının vefat haberi tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, Akbayram'ın vasiyeti ortaya çıktı.