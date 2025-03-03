Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
12:33
Usta isim vasiyetini yıllar önce açıklamış! Sanatçı Edip Akbayram: Beni seven dostlarımın...
75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram, uzun süre zatürre tedavisi görmüş sonrasında ise yataktan düşüp iç kanama geçirmişti. 52 gündür yoğun bakımda savaşan Akbayram, dün akşam saatlerine hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanat camiasını ve Akbayram'ın ailesini yasa boğan usta sanatçının vasiyeti de ortaya çıktı. İşte duyunca çok şaşıracağınız Edip Akbayram'ın son isteği!