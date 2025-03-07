Vesikalı Yarim’in efsane oyuncuları 57 yıl sonra bir arada! Yeşilçam’ın yıldızları Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın duygu dolu anları…

57 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Türkan Şoray ve en yakışıklı jönlerinden İzzet Günay, "Vesikalı Yarim" için düzenlenen özel gösterimde tam 57 yıl sonra bir araya geldi.

Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra "Vesikali Yarim" filmi için bir araya geldi | Video