Giriş Tarihi: 07.03.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
16:40
Vesikalı Yarim’in efsane oyuncuları 57 yıl sonra bir arada! Yeşilçam'ın yıldızları Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın duygu dolu anları…
Türk sinemasının unutulmaz filmi Vesikalı Yarim, Atlas 1948 Sineması'nda yapılan özel bir gösterimle yeniden sinemaseverlerle buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenen etkinlikte filmin başrol oyuncuları Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra tekrar bir araya geldi. Dakikalarca ayakta alkışlanan Şoray ve Günay, duygu dolu anlar yaşarken, Vesikalı Yârim'in Türk sinemasındaki özel yeri bir kez daha hatırlatıldı.