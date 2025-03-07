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Haberler Galeri Vesikalı Yarim’in efsane oyuncuları 57 yıl sonra bir arada! Yeşilçam'ın yıldızları Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın duygu dolu anları…
Giriş Tarihi: 07.03.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:40

Vesikalı Yarim’in efsane oyuncuları 57 yıl sonra bir arada! Yeşilçam'ın yıldızları Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın duygu dolu anları…

Türk sinemasının unutulmaz filmi Vesikalı Yarim, Atlas 1948 Sineması'nda yapılan özel bir gösterimle yeniden sinemaseverlerle buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenen etkinlikte filmin başrol oyuncuları Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra tekrar bir araya geldi. Dakikalarca ayakta alkışlanan Şoray ve Günay, duygu dolu anlar yaşarken, Vesikalı Yârim'in Türk sinemasındaki özel yeri bir kez daha hatırlatıldı.

Vesikalı Yarim’in efsane oyuncuları 57 yıl sonra bir arada! Yeşilçam’ın yıldızları Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın duygu dolu anları…

Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1968 yılı yapımı unutulmaz "Vesikalı Yarim" filmi, Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu.

Türkan Şoray, bu filmle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül alırken, yapılan anketlerde 'Vesikalı Yarim' en beğenilen film listesinde yer almıştı.

Vesikalı Yarim’in efsane oyuncuları 57 yıl sonra bir arada! Yeşilçam’ın yıldızları Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın duygu dolu anları…

57 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Türkan Şoray ve en yakışıklı jönlerinden İzzet Günay, "Vesikalı Yarim" için düzenlenen özel gösterimde tam 57 yıl sonra bir araya geldi.

Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra "Vesikali Yarim" filmi için bir araya geldi | Video

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Vesikalı Yarim’in efsane oyuncuları 57 yıl sonra bir arada! Yeşilçam’ın yıldızları Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın duygu dolu anları…

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDILAR...

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşen bu gösteride uzun zaman sonra bir araya gelen Şoray, Günay ve izleyiciler duygu dolu dakikalar yaşadı.

Vesikalı Yarim’in efsane oyuncuları 57 yıl sonra bir arada! Yeşilçam’ın yıldızları Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın duygu dolu anları…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan 'Bağımsız Hikâyeler' başlıklı seçkisi kapsamında Vesikalı Yârim'i izleyicilere sunuldu. Gösterim sonrasında, başrol oyuncuları Türkan Şoray ve İzzet Günay dakikalarca ayakta alkışlandı.

Vesikalı Yarim’in efsane oyuncuları 57 yıl sonra bir arada! Yeşilçam’ın yıldızları Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın duygu dolu anları…

"TÜRKİYE SİNEMASININ EN DEĞERLİ AŞK FİLMLERİNDEN BİRİDİR"

Mikrofonu alan Türkan Şoray, filmde canlandırdığı 'Sabiha' karakterinin imkansız aşkı ve toplumsal bir dışlanmayı anlattığını söylerken, "Vesikalı Yarim, Türkiye sinemasının en değerli aşk filmlerinden biridir" dedi.