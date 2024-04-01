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Haberler Galeri Yaban Çiçekleri'nde Nurten ve Berna için yüzleşme vakti!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 06:56

Yaban Çiçekleri'nde Nurten ve Berna için yüzleşme vakti!

Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" temposu yüksek ikinci bölümü ile bu akşam atv ekranlarında.

Yaban Çiçekleri’nde Nurten ve Berna için yüzleşme vakti!

Yaban Çiçekleri 2.Bölüm:

Ela, olanları kabullenmekte güçlük çekiyor ve babasının yanında olamadığı için kendini suçluyordur.

Yaban Çiçekleri’nde Nurten ve Berna için yüzleşme vakti!

Kılıç ise Ela'ya destek olmaya çalışır.

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Yaban Çiçekleri’nde Nurten ve Berna için yüzleşme vakti!

Kılıç'ın, Osman Fevzi'nin intihar ettiğini açıklamasıyla Nurten evine geri döner ve her şeyin eski haline dönmesini ister.

Yaban Çiçekleri’nde Nurten ve Berna için yüzleşme vakti!

Nurten ve Berna arasında bir yüzleşme yaşanır.

Yaban Çiçekleri’nde Nurten ve Berna için yüzleşme vakti!

Bu yüzleşmenin galibi kim olacaktır?

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