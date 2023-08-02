Giriş Tarihi: 02.08.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 14:53

Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon öncesi peş peşe ayrılık! Hikayeleri başlamadan bitti, iki oyuncu projeye veda etti…

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı yapımın Eylül ayında yeni bölümleriyle ekranlarda olması bekleniyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken diziden peş peşe iki ayrılık haberi geldi. Her Cuma akşamı izleyicisi karşısına çıkan yapıma henüz birkaç bölüm önce dahil olan iki oyuncu, yeni sezon öncesi projeye veda etti. İşte, Yalı Çapkını dizisine veda eden o isimler!