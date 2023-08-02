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Haberler Galeri Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon öncesi peş peşe ayrılık! Hikayeleri başlamadan bitti, iki oyuncu projeye veda etti…
Giriş Tarihi: 02.08.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 14:53

Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon öncesi peş peşe ayrılık! Hikayeleri başlamadan bitti, iki oyuncu projeye veda etti…

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı yapımın Eylül ayında yeni bölümleriyle ekranlarda olması bekleniyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken diziden peş peşe iki ayrılık haberi geldi. Her Cuma akşamı izleyicisi karşısına çıkan yapıma henüz birkaç bölüm önce dahil olan iki oyuncu, yeni sezon öncesi projeye veda etti. İşte, Yalı Çapkını dizisine veda eden o isimler!

Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon öncesi peş peşe ayrılık! Hikayeleri başlamadan bitti, iki oyuncu projeye veda etti…

Konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon öncesi peş peşe ayrılık! Hikayeleri başlamadan bitti, iki oyuncu projeye veda etti…

İzlenme rekorları kıran ve her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan fenomen dizinin yeni sezon yayın tarihi henüz netleşmezken yine Cuma akşamları ekranlara geleceği biliniyor.

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Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon öncesi peş peşe ayrılık! Hikayeleri başlamadan bitti, iki oyuncu projeye veda etti…

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu edinen dizi, kadroda yaşanan ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon öncesi peş peşe ayrılık! Hikayeleri başlamadan bitti, iki oyuncu projeye veda etti…

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezonda Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezonda Cansu Fırıncı, Menderes Samancılar, Mine Tugay, Fırat Çelik ve Doğukan Polat projeye veda etmişti.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden ekranlara uyarlanan ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı yapım ile ilgili izleyicileri şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı.

Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon öncesi peş peşe ayrılık! Hikayeleri başlamadan bitti, iki oyuncu projeye veda etti…

Dizide Halis Ağa karakterine hayat veren usta oyuncu Çetin Tekindor'un ekibe veda edeceği öne sürülmüştü.

Ancak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta aktörle ilgili bir ayrılık kararı alınmış değil. Yeni sezon hikâyesi önümüzdeki günlerde şekillenecek. Böylece kimin gideceği ve kimin kalacağı yakında belli olacak.

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