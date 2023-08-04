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Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovun bakın neler oluyor! 30 dakikada etkisini göreceksiniz! İşte mucizevi faydaları

Türk mutfağının baş tacı olan sarımsak, lezzetli olmasının yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Yemeklerde, salatalarda, mezelerde ve soslarda kullanabilen sarımsak, doğal antibiyotik olarak nitelendiriliyor. Sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan bu besinin yüzyıllardır hastalıklara karşı koruduğu biliniyor. Peki, sarımsağın sadece derinize temas yoluyla bile fayda sağladığını biliyor muydunuz? İşte ayaklarınızın tabanını sarımsakla ovmanın mucizevi faydaları! 30 dakikada etkisini göreceksiniz...