Giriş Tarihi: 31.01.2025 08:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
09:08
22 yaş küçük sevgilisiyle gününü gün ediyordu! Oyuncu Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ilişkisi bitti mi? "Zaten çok bile sürmüştü"
Ekranların yakışıklı oyuncularından Bülent Şakrak ve şimdilerde oldukça dikkat çeken Ceyda Düvenci, evliliklerini geçtiğimiz sene bitirme kararı almıştı. Şakrak, sevenlerine bir sürpriz yaparak kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la ilişki yaşamaya başlamıştı. Yeni yıla sevgilisiyle giren Bülent Şakrak'ın dilekleri tersine tutmuş olacak ki büyük aşka nazar değdi... Ani bir şekilde sosyal medyadaki resimlerini silen ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Bu durumu fark eden bazı takipçiler, "Zaten çok bile sürmüştü" yorumunu yapmadan geçemedi...