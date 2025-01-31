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Haberler Galeri 22 yaş küçük sevgilisiyle gününü gün ediyordu! Oyuncu Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ilişkisi bitti mi? "Zaten çok bile sürmüştü"
Giriş Tarihi: 31.01.2025 08:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:08

22 yaş küçük sevgilisiyle gününü gün ediyordu! Oyuncu Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ilişkisi bitti mi? "Zaten çok bile sürmüştü"

Ekranların yakışıklı oyuncularından Bülent Şakrak ve şimdilerde oldukça dikkat çeken Ceyda Düvenci, evliliklerini geçtiğimiz sene bitirme kararı almıştı. Şakrak, sevenlerine bir sürpriz yaparak kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la ilişki yaşamaya başlamıştı. Yeni yıla sevgilisiyle giren Bülent Şakrak'ın dilekleri tersine tutmuş olacak ki büyük aşka nazar değdi... Ani bir şekilde sosyal medyadaki resimlerini silen ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Bu durumu fark eden bazı takipçiler, "Zaten çok bile sürmüştü" yorumunu yapmadan geçemedi...

22 yaş küçük sevgilisiyle gününü gün ediyordu! Oyuncu Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ilişkisi bitti mi? Zaten çok bile sürmüştü

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı verdi ve dostane bir şekilde ayrıldılar. 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz'da resmi olarak sona ermişti.

22 yaş küçük sevgilisiyle gününü gün ediyordu! Oyuncu Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ilişkisi bitti mi? Zaten çok bile sürmüştü

Boşanmalarının ardından Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ile ilgili ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırmıştı.

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22 yaş küçük sevgilisiyle gününü gün ediyordu! Oyuncu Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ilişkisi bitti mi? Zaten çok bile sürmüştü

'İHANET ETTİ' İDDİASI!

Biten evliliğin ardından Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edilmişti.

22 yaş küçük sevgilisiyle gününü gün ediyordu! Oyuncu Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ilişkisi bitti mi? Zaten çok bile sürmüştü

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili ilk kez konuştu. Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti.

22 yaş küçük sevgilisiyle gününü gün ediyordu! Oyuncu Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ilişkisi bitti mi? Zaten çok bile sürmüştü

Bülent Şakrak'ın menajeri Handan Taşkın yaptığı açıklamada "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" demişti.

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