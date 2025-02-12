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Haberler Galeri Yeğeni Şirin'den gözleriyle imalı cevap! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti
Giriş Tarihi: 12.02.2025 23:11 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:17

Yeğeni Şirin'den gözleriyle imalı cevap! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde İstanbul, Adana ve Marmaris'te mevlit okutuldu. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, bugün babası için Eyüp Sultan Camii'nde mevlit programı düzenledi. Programa Necla Nazır da katıldı. Mevlit çıkışında Tuğçe Tayfur, neredeyse baygınlık geçiriyordu. Böbrek yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan Necla Nazır da mevlitte hazır bulundu ve yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İşte Necla Nazır'ın o açıklamaları!

Yeğeni Şirin’den gözleriyle imalı cevap! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti

Şarkıcı Ferdi Tayfur'un vefatı, sadece sanat camiasını değil, aynı zamanda milyonları da hüzne boğdu.

Yeğeni Şirin’den gözleriyle imalı cevap! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti

MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, sanatçının sevenleri ve ailesi tarafından İstanbul, Adana ve Marmaris'te kırkıncı gün mevlit programı düzenlendi.

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Yeğeni Şirin’den gözleriyle imalı cevap! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti

YEĞENLERİ DE BAŞKA CAMİDE OKUTTU

Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, Eyüp Sultan Camii'nde mevlit programı düzenledi. Sanatçının yeğenleri ise başka bir camide mevlit okuttu.

Yeğeni Şirin’den gözleriyle imalı cevap! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti

SANATÇININ YEĞENİ ŞİRİN DE VERDİĞİ TEPKİYLE GÜNDEMDE

Mevlit çıkışında Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'ın açıklamalarının yanı sıra sanatçının yeğeni Şirin'in miras sorularına verdiği tepki de gündeme oturdu.

Yeğeni Şirin’den gözleriyle imalı cevap! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti

NECLA NAZIR DA MEVLİTE KATILDI

Ferdi Tayfur'un hayat arkadaşı Necla Nazır, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Nazır, bugün mevlitte hazır bulundu.

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