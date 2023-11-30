Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş...Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı!

Onu kıvır kıvır saçları, oval camlı gözlükleri, gülümseyen ve gülümseten yüzü ile tanıdık. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Renan Fosforoğlu bakkalıktan iş adamlığına, doktorluktan hakimliğe kadar bir çok rolün hakkını sonuna kadar vermişti.