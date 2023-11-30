Giriş Tarihi: 30.11.2023 13:12
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
13:15
Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş...Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı!
Usta oyuncu Renan Fosforoğlu, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı. 400'ü aşkın filmde oynayan Renan Fosforoğlu, canlandırdığı her karaktere renk vererek komedi – mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunmuştu. Genelde iyi adam rollerinde olsa da arada uyanık karakterlerle de hafızalarda iz bırakan usta oyuncunun kendisinden de ünlü iki oğlu olduğunu biliyor muydunuz?