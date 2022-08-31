Video Kültür Sanat Usta oyuncu Enis Fosforoğlu son yolculuğuna böyle uğurlanmıştı | Video
Usta oyuncu Enis Fosforoğlu son yolculuğuna böyle uğurlanmıştı | Video

Usta oyuncu Enis Fosforoğlu son yolculuğuna böyle uğurlanmıştı | Video

31.08.2022 | 10:19

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Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlenmişti. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı, öğrencileri ve binlerce seveni katılmış, usta oyuncuyu son yolculuğuna uğurlamıştı.

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