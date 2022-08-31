Usta oyuncu Enis Fosforoğlu son yolculuğuna böyle uğurlanmıştı | Video

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Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlenmişti. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı, öğrencileri ve binlerce seveni katılmış, usta oyuncuyu son yolculuğuna uğurlamıştı.