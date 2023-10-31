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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsane sesine veda! Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 31.10.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 09:35

Yeşilçam'ın efsane sesine veda! Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren 96 yaşındaki Jeyan Mahfi Tözüm hayatını kaybetti. Usta ismin ölümü ise sevenlerini yasa boğmuştu. Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam’ın efsane sesine veda! Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi

Yeşilçam’ın efsane sesine veda! Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı

Türk illüzyonist ve tiyatro oyuncusu Sermet Erkin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Cumhuriyetin 100. Yılına bastığı gün neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir sanatçıyı kaybettik.! Türk Tiyatro ve dublaj sanatının en uzun devri kapandı. Sanat hayatı en uzun sanatçımızı, değerli büyüğümüz Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ü biraz önce kaybettik. Cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlık Caminde öğle namazı sonrası kaldırılarak, aynı mezarlıkta babasının yanına defnedilecek. Türk tiyatrosunun ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.

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Yeşilçam’ın efsane sesine veda! Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı

Tözüm için Zincirlikuyu Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni yapıldı. Törene ailesinin yanı sıra tiyatro camiasından çok sayıda dostu katıldı.

Yeşilçam’ın efsane sesine veda! Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı

"ANNEM, TİYATRO CAMİASINA KÜSKÜN GİTTİ"

Taziyeleri cami avlusunda kabul eden kızı İris Tözüm, "Türkiye adına Yeşilçam'ın sesi gitti. Ama çok güzel bir ömür sürdü. Annem, 6 yaşından beri alkışlanıyor. 96 yaşında kalbi durdu. Alkışlarla, mutlu yaşadı. Son 3 gününe kadar aklı başındaydı. Fiziksel olarak sağlıklıydı, maalesef kalbi durdu ve kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Tiyatro camiası da geldi, dublaj camiası da geldi. Özellikle Bakırköylü sanatçılar Derneği burada, yalnız bırakmadılar. Ama gönül isterdi ki, özellikle tiyatro camiası hayattayken onu yalnız bırakmasın. Annem, tiyatro camiasına küskün gitti" diye konuştu.

Yeşilçam’ın efsane sesine veda! Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı

"BAZI KARAKTERLERE ONLAR SES VERMESEYDİ BELKİ O FİLMLER SEVİLMEYECEKTİ"

Oyuncu Nedim Saban ise, "Gerçekten büyük bir kayıp ama belli bir yaştan sonra beklenen bir şey tabi ki. İyi ki son yıllarını huzur içinde yaşadı diyebilirim. O dönem biliyorsunuz, Yeşilçam'da ses vermek çok önemliydi ama aynı zamanda Jeyan hanımın oyunculuğu da bizim için önemlidir, değerlidir. Ama bazı karakterlere onlar ses vermeseydi belki o filmler sevilmeyecekti, yani çok değerliydi. Ben yaşamının son yıllarında tanışabildim. Ama ne mutlu bana ki tanışmışım. 27 Mart'ta ben öğrencilerimle onun yanına ziyarete gitmiştim. Öğrencilerle bir 5 dakika çok güzel konuşmuştu. Çok eskileri anlatmıyordu, çocuk müsamerelerini ilk sahneye çıktığı günü anlatmıştı bize. Ustalar tabi ki bizi terk ediyor ama bıraktıkları anılar ve derslerle yaşıyoruz" dedi.

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