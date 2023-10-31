Yeşilçam’ın efsane sesine veda! Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı

"BAZI KARAKTERLERE ONLAR SES VERMESEYDİ BELKİ O FİLMLER SEVİLMEYECEKTİ"

Oyuncu Nedim Saban ise, "Gerçekten büyük bir kayıp ama belli bir yaştan sonra beklenen bir şey tabi ki. İyi ki son yıllarını huzur içinde yaşadı diyebilirim. O dönem biliyorsunuz, Yeşilçam'da ses vermek çok önemliydi ama aynı zamanda Jeyan hanımın oyunculuğu da bizim için önemlidir, değerlidir. Ama bazı karakterlere onlar ses vermeseydi belki o filmler sevilmeyecekti, yani çok değerliydi. Ben yaşamının son yıllarında tanışabildim. Ama ne mutlu bana ki tanışmışım. 27 Mart'ta ben öğrencilerimle onun yanına ziyarete gitmiştim. Öğrencilerle bir 5 dakika çok güzel konuşmuştu. Çok eskileri anlatmıyordu, çocuk müsamerelerini ilk sahneye çıktığı günü anlatmıştı bize. Ustalar tabi ki bizi terk ediyor ama bıraktıkları anılar ve derslerle yaşıyoruz" dedi.