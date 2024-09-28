Giriş Tarihi: 28.09.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
12:20
Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık! Yakın dostu Serpil Çakmaklı isyan etti!
Amerika'daki evinde 1 Eylül'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirildi. 69 yaşında vefat eden efsane oyuncu Ahu Tuğba için Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlendi. Törene sanat camiasında katılımın az olması "Büyük vefasızlık" olarak nitelendirildi. Serpil Çakmaklı şu sözlerle isyan etti: Hepimizin başı sağ olsun. İçeri girerken Yeşilçam adına çok üzüldüğüm bir tablo oldu. Burada isterdim ki Ahu'nun tüm arkadaşları, dostları ve birlikte film çektiği sanatçılar olsun. Ölüm bir gün hepimizin kapısını çalacak. İnanılmaz çok üzüldüm. Duygularımı şuan ifade edemiyorum. İşte detaylar…