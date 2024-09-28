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Haberler Galeri Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık! Yakın dostu Serpil Çakmaklı isyan etti!
Giriş Tarihi: 28.09.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:20

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık! Yakın dostu Serpil Çakmaklı isyan etti!

Amerika'daki evinde 1 Eylül'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirildi. 69 yaşında vefat eden efsane oyuncu Ahu Tuğba için Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlendi. Törene sanat camiasında katılımın az olması "Büyük vefasızlık" olarak nitelendirildi. Serpil Çakmaklı şu sözlerle isyan etti: Hepimizin başı sağ olsun. İçeri girerken Yeşilçam adına çok üzüldüğüm bir tablo oldu. Burada isterdim ki Ahu'nun tüm arkadaşları, dostları ve birlikte film çektiği sanatçılar olsun. Ölüm bir gün hepimizin kapısını çalacak. İnanılmaz çok üzüldüm. Duygularımı şuan ifade edemiyorum. İşte detaylar…

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık! Yakın dostu Serpil Çakmaklı isyan etti!

Ahu Tuğba için Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlendi. Anjelik Calvin annesine son vedasında gözyaşlarını tutamadı ve son sözleriyle adeta yürekleri dağladı.

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık! Yakın dostu Serpil Çakmaklı isyan etti!

Serpil Çakmaklı şu sözlerle isyan etti: Hepimizin başı sağ olsun. İçeri girerken Yeşilçam adına çok üzüldüğüm bir tablo oldu. Burada isterdim ki Ahu'nun tüm arkadaşları, dostları ve birlikte film çektiği sanatçılar olsun. Ölüm bir gün hepimizin kapısını çalacak. İnanılmaz çok üzüldüm. Duygularımı şuan ifade edemiyorum.

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Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık! Yakın dostu Serpil Çakmaklı isyan etti!

"CENAZENİN DOLUP TAŞMASI LAZIMDI"

Yoğun bir katılımın olmadığı törende Serpil Çakmaklı Anjelik Calvin'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Çakmaklı, "Bu şekilde uğurlanmasını şiddetle kınıyorum. Cenazenin dolup taşması lazımdı. Yazıklar olsun" diye isyan etti.

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık! Yakın dostu Serpil Çakmaklı isyan etti!
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Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık! Yakın dostu Serpil Çakmaklı isyan etti!
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