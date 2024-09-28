Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık! Yakın dostu Serpil Çakmaklı isyan etti!

Serpil Çakmaklı şu sözlerle isyan etti: Hepimizin başı sağ olsun. İçeri girerken Yeşilçam adına çok üzüldüğüm bir tablo oldu. Burada isterdim ki Ahu'nun tüm arkadaşları, dostları ve birlikte film çektiği sanatçılar olsun. Ölüm bir gün hepimizin kapısını çalacak. İnanılmaz çok üzüldüm. Duygularımı şuan ifade edemiyorum.