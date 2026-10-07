Yeşilçam’ın ustası son yolculuğuna uğurlandı! ‘Altın Çocuk’ Göksel Arsoy’a veda edildi...

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI USTA SANATÇIYI YALNIZ BIRAKMADI

Babası hava subayı ve jet pilotu olan Göksel Arsoy, gençliğinde babasının izinden gitmek istemiş ancak pilot olamamıştı. Yıllar sonra bu ukdeyi "Keşke pilot olsaydım" diyerek dile getiren usta oyuncuyu son yolculuğunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı yalnız bırakmadı, cenazesine katılan çok sayıda pilot, tabutu başında onun için dua etti.