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Yeşilçam’ın ustası son yolculuğuna uğurlandı! ‘Altın Çocuk’ Göksel Arsoy’a veda edildi...
Giriş Tarihi: 07.10.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 14:09
Yeşilçam’ın ustası son yolculuğuna uğurlandı! ‘Altın Çocuk’ Göksel Arsoy’a veda edildi...
Türk sinemasında bir döneme damgasını vuran "Altın Çocuk" lakaplı usta sanatçı Göksel Arsoy, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Samanyolu, Şafak Bekçileri ve Türk sinemasının ilk ajan filmi serisi Altın Çocuk ile Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.