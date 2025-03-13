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Haberler Galeri Yılın kadını seçilen Wanda Nara şimdi de stüdyoya girdi! Rapçi mi oluyor?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 15:11

Yılın kadını seçilen Wanda Nara şimdi de stüdyoya girdi! Rapçi mi oluyor?

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin olaylı boşanma süreci, Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile yaşadığı yasak aşkının ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Magazin dünyasını sarsan bu gelişmelerin ardından, Nara ve L-Gante'nin her adımı gündeme bomba gibi düşmeye devam etti. İkilinin sahnede birlikte düet yapması büyük yankı uyandırırken, şimdi de Wanda Nara'dan stüdyodan yaptığı paylaşımla yeni bir sürpriz geldi.

Yılın kadını seçilen Wanda Nara şimdi de stüdyoya girdi! Rapçi mi oluyor?

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yla boşanma sürecinde! Ünlü çift, bu süreçte yaşadıkları skandallarla magazin gündeminden bir türlü düşmüyor.

Yılın kadını seçilen Wanda Nara şimdi de stüdyoya girdi! Rapçi mi oluyor?

YENİ SUÇLAMALARLA YİNE GÜNDEME GELMİŞLERDİ!

Icardi ve Wanda Nara, yeni bir suçlamayla daha gündeme gelmişti.

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Yılın kadını seçilen Wanda Nara şimdi de stüdyoya girdi! Rapçi mi oluyor?

ŞİDDET SUÇLAMASI!

Wanda Nara, boşanma sürecindeki eşi Mauro Icardi'nin şiddet uyguladığını belirterek dava açtı.

Yılın kadını seçilen Wanda Nara şimdi de stüdyoya girdi! Rapçi mi oluyor?

"BİR MESAJLA ORTAYA ÇIKTI"

Nara; eski eşi Maxi Lopez'in çocuklarından birinin Icardi'den şiddet gördüğünü ve bu durumun okuldan gelen bir mesajla ortaya çıktığını belirtti.

Yılın kadını seçilen Wanda Nara şimdi de stüdyoya girdi! Rapçi mi oluyor?

"İNKAR ETMEYECEĞİM"

Dava açan Nara konuyla ilgili olarak, "Maxi Lopez'le şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınırı var ve benim sınırım da çocuklarım. Bu raporun basına nasıl sızdığını bilmiyorum ama küçük bir çocuğun söylemeye cesaret ettiği şeyi inkâr etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.