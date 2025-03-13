Giriş Tarihi: 13.03.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
15:11
Yılın kadını seçilen Wanda Nara şimdi de stüdyoya girdi! Rapçi mi oluyor?
Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin olaylı boşanma süreci, Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile yaşadığı yasak aşkının ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Magazin dünyasını sarsan bu gelişmelerin ardından, Nara ve L-Gante'nin her adımı gündeme bomba gibi düşmeye devam etti. İkilinin sahnede birlikte düet yapması büyük yankı uyandırırken, şimdi de Wanda Nara'dan stüdyodan yaptığı paylaşımla yeni bir sürpriz geldi.