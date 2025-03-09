Wanda Nara sevgilisi L-Gante ile sahnede düet yaptı | Video

Wanda Nara ve Icardi'nin olaylı boşanma süreci Nara'nın Icardi'yi repçi L-Gante ile aldatmasıyla başlamıştı. İkilinin her adımı magazin gündemine bomba gibi düşerken Wanda Nara'nın son yaptıkları ise şaşkınlık yarattı. İşte sevgilisi L-Gante ile sahneye çıkan Nara'nın o anları.