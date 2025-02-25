Yusuf Güney aşkını ilan etti! Sevgilisini görenler şoke oldu

Öte yandan geçen günlerde Rafet El Roman, Güney'le ilk tanışmalarını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yusuf, zamanında kulise gelip benimle tanışmak için büyük çaba harcadı. Beni etkilemek için elinden geleni yaptı. Bir gün gelip bir şarkısını bana vermek istediğini söyledi. O şarkıyı birlikte okuduk ve beklenmedik bir başarı elde ettik. Bu işbirliği sayesinde 1.5 milyon TL kazandık."