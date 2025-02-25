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Haberler Galeri Yusuf Güney aşkını ilan etti! Sevgilisini görenler şoke oldu
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 10:28

Yusuf Güney aşkını ilan etti! Sevgilisini görenler şoke oldu

Astral seyahat ve uzaylılarla yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Ünlü şarkıcının sevgilisini görenler yorum yağdırdı.

Yusuf Güney aşkını ilan etti! Sevgilisini görenler şoke oldu

Astral seyahat ve uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettiren Yusuf Güney, yeni aşkını takipçileriyle paylaştı.

Yusuf Güney aşkını ilan etti! Sevgilisini görenler şoke oldu

"ANDROMEDALI SEVGİLİM"

Yayınladığı videoda aşkını da ilan eden ünlü şarkıcı, "İşte size merak edilen sevdiceğim. Andromedalı sevgilim" yazdı.

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Yusuf Güney aşkını ilan etti! Sevgilisini görenler şoke oldu

İŞTE YUSUF GÜNEY'İN SEVGİLİSİ

Yusuf Güney aşkını ilan etti! Sevgilisini görenler şoke oldu

Öte yandan geçen günlerde Rafet El Roman, Güney'le ilk tanışmalarını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yusuf, zamanında kulise gelip benimle tanışmak için büyük çaba harcadı. Beni etkilemek için elinden geleni yaptı. Bir gün gelip bir şarkısını bana vermek istediğini söyledi. O şarkıyı birlikte okuduk ve beklenmedik bir başarı elde ettik. Bu işbirliği sayesinde 1.5 milyon TL kazandık."

Yusuf Güney aşkını ilan etti! Sevgilisini görenler şoke oldu

Astral seyahatle ilgili açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Yusuf Güney'i hedef alan El Roman, Güney'in geçmişteki davranışlarından bahsederek sert eleştirilerde bulundu.

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