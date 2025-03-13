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Haberler Galeri Zembilli'de ortalığı karıştıran yanlış anlaşılma
Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 10:55

Zembilli'de ortalığı karıştıran yanlış anlaşılma

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" on birinci bölümüyle ekranlarda

Zembilli’de ortalığı karıştıran yanlış anlaşılma

11.Bölüm Özeti:

Tüm kasabalı el birliğiyle yangını söndürmeye çalışsa da Adem'in dükkânı alevlere teslim olur.

Zembilli’de ortalığı karıştıran yanlış anlaşılma

Mafya babasının kızı Didem ise sevgilisiyle kaçarken, Tarık'ın Erol'a vereceği paraları da yanına alır.

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Zembilli’de ortalığı karıştıran yanlış anlaşılma

Adem, yangın gecesi Mesut'un gördüğü adamın peşine düşer.

Zembilli 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Torun geliyor!" | Video

Zembilli’de ortalığı karıştıran yanlış anlaşılma

Adem'i büyük bir tehlike beklemektedir. İlyas, Esma'nın evlilik kararından vazgeçmesini hazmedemez.

Zembilli’de ortalığı karıştıran yanlış anlaşılma

Necip, Vahit ve Şükran'ın evlilik kararını duyunca Vahit'in imamlık hayallerini suya düşürecek bir hamlede bulunur.