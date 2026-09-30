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Haberler Galeri Magazin Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...
Giriş Tarihi: 30.09.2026 16:27

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile çıktığı Zürih seyahatinden yeni bir kare paylaştı. Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Sayan'ın paylaşımına eklediği not, magazin gündeminde kısa sürede geniş yer buldu.

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Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

Evlendikleri günden bu yana uyumlarıyla dikkat çeken Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, mutlu birlikteliklerini gözler önüne sermeyi sürdürüyor.

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Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

Ünlü çift, son olarak Zürih sokaklarında verdikleri romantik pozla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

İsviçre tatilinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Sayan, eşiyle çekilen karesine düştüğü "Sevgilim" notuyla dikkatleri üzerine çekti.

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

Öte yandan ünlü çift, geçen günlerde birlikte sahne aldıkları konserde sergiledikleri performansla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

Manisa'da düzenlenen konserde dinleyicilerinin karşısına çıkan ikili, sahnedeki keyifli anlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

Konser esnasında Çağlar Ökten'in mikrofonu alarak şarkı söylediği dakikalarda Seda Sayan sahnede oynayarak eşine eşlik etmişti.

Eşi söyledi, o döktürdü! Seda Sayan ve Çağlar Ökten sahnede pistin tozunu attırdılar... | Video

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

Karşılıklı sergiledikleri enerjik performansla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan ünlü çift, renkli görüntüleriyle salondakilerden uzun süre alkış toplamıştı.

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

GÜÇLÜ METE -CEYDA DÜVENCİ

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

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