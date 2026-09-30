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Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...
Giriş Tarihi: 30.09.2026 16:27
Zürih sokaklarında romantik kare: Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile pozunu bu sözlerle paylaştı...
Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile çıktığı Zürih seyahatinden yeni bir kare paylaştı. Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Sayan'ın paylaşımına eklediği not, magazin gündeminde kısa sürede geniş yer buldu.