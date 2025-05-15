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Haberler Galeri 52 yaşında vefat eden Metin Arolat'ın otopsi raporunda korkunç detay! Gerçek ölüm nedenine GÜNAYDIN ulaştı! Kanında çıktı...
Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:11 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 07:29

52 yaşında vefat eden Metin Arolat'ın otopsi raporunda korkunç detay! Gerçek ölüm nedenine GÜNAYDIN ulaştı! Kanında çıktı...

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanat dünyasını yasa boğan bu ölüm haberi, Arolat'ın ölüm nedenine dair çeşitli spekülasyonlara da yol açmıştı. Herkesin merak ettiği Arolat'ın otopsi raporuna ise GÜNAYDIN ulaştı!

Mustafa Sait ÖZKAN
52 yaşında vefat eden Metin Arolat’ın otopsi raporunda korkunç detay! Gerçek ölüm nedenine GÜNAYDIN ulaştı! Kanında çıktı...

90'ların en sevilen şarkılarından "Dert Değil" ile gönülleri fetheden ünlü şarkıcı ve reklam - klip yönetmeni Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığılmıştı.

52 yaşında vefat eden Metin Arolat’ın otopsi raporunda korkunç detay! Gerçek ölüm nedenine GÜNAYDIN ulaştı! Kanında çıktı...

Ünlü şarkıcı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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52 yaşında vefat eden Metin Arolat’ın otopsi raporunda korkunç detay! Gerçek ölüm nedenine GÜNAYDIN ulaştı! Kanında çıktı...

Ancak Metin Arolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti.

52 yaşında vefat eden Metin Arolat’ın otopsi raporunda korkunç detay! Gerçek ölüm nedenine GÜNAYDIN ulaştı! Kanında çıktı...

Ünlü şarkıcı ölüm haberiyle tüm sevenlerini yasa boğaraken, Arolat'ın ölüm sebebi de bir o kadar merak ediliyordu.

52 yaşında vefat eden Metin Arolat’ın otopsi raporunda korkunç detay! Gerçek ölüm nedenine GÜNAYDIN ulaştı! Kanında çıktı...

SARI SERUMDAN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ!

Arolat'ın yakın çevresi, ünlü ismin konser öncesinde evinde sarı serum taktırdığını söylemişti.