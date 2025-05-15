Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:11
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
07:29
52 yaşında vefat eden Metin Arolat'ın otopsi raporunda korkunç detay! Gerçek ölüm nedenine GÜNAYDIN ulaştı! Kanında çıktı...
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanat dünyasını yasa boğan bu ölüm haberi, Arolat'ın ölüm nedenine dair çeşitli spekülasyonlara da yol açmıştı. Herkesin merak ettiği Arolat'ın otopsi raporuna ise GÜNAYDIN ulaştı!