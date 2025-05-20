Kırmızı halıda kriz! Denzel Washington fotoğrafçıya ateş püskürdü: Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

Oscar ödüllü yıldız Denzel Washington, 2025 Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda hiç beklenmedik bir şekilde öfkesine yenik düştü. Yeni filmi "Highest 2 Lowest"un galasında bir fotoğrafçıyla yaşadığı gergin anlar, festivalin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.