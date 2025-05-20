Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kırmızı halıda kriz! Denzel Washington fotoğrafçıya ateş püskürdü: Dünya bu görüntüleri konuşuyor...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 10:34

Kırmızı halıda kriz! Denzel Washington fotoğrafçıya ateş püskürdü: Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

Kırmızı halı bir anda buz kesti! Oscar ödüllü efsane oyuncu Denzel Washington, Cannes Film Festivali'nde adeta çileden çıktı. Yeni filmiyle göz kamaştırması beklenen Washington, bir fotoğrafçının beklenmedik hareketiyle sinirlerine hâkim olamadı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, yıldız ismin "Dur artık!" diyerek tepkisini ortaya koyması sosyal medyada olay oldu. Ne olduysa o temasla oldu!

Kırmızı halıda kriz! Denzel Washington fotoğrafçıya ateş püskürdü: Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

Oscar ödüllü yıldız Denzel Washington, 2025 Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda hiç beklenmedik bir şekilde öfkesine yenik düştü. Yeni filmi "Highest 2 Lowest"un galasında bir fotoğrafçıyla yaşadığı gergin anlar, festivalin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Kırmızı halıda kriz! Denzel Washington fotoğrafçıya ateş püskürdü: Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

KIRMIZI HALIDA ŞOK ANLAR: "DUR, DUR, DUR!"

70 yaşındaki usta aktör Denzel Washington, Cannes Film Festivali'nde hayranları ve basın mensuplarıyla buluşmak üzere kırmızı halıya adım attığında her şey olağan görünüyordu. Ancak dakikalar içinde tansiyon yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı halıda kriz! Denzel Washington fotoğrafçıya ateş püskürdü: Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

Yeni filminde birlikte rol aldığı A$AP Rocky ile ayaküstü sohbet eden Washington, bir anda yüzünü bir fotoğrafçıya döndü. Görgü tanıklarına göre, oyuncu sinirle adım atarak adamın yanına gitti ve parmağını yüzüne doğru uzatarak sert ifadelerle konuşmaya başladı.

Denzel Washington'da Cannes'da olay hareket | Video

Kırmızı halıda kriz! Denzel Washington fotoğrafçıya ateş püskürdü: Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

Fotoğrafçı ise durumu hafifletmeye çalışır gibi gülümseyerek Washington'ın koluna dokundu. Ne var ki bu hareket, ortamı sakinleştirmek yerine gerilimi tırmandırdı.

Kırmızı halıda kriz! Denzel Washington fotoğrafçıya ateş püskürdü: Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

Washington, "Stop it, stop it, stop it" (Dur, dur, dur) diyerek adamın elini sertçe itip olay yerinden uzaklaştı.