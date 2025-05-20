Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
10:34
Kırmızı halıda kriz! Denzel Washington fotoğrafçıya ateş püskürdü: Dünya bu görüntüleri konuşuyor...
Kırmızı halı bir anda buz kesti! Oscar ödüllü efsane oyuncu Denzel Washington, Cannes Film Festivali'nde adeta çileden çıktı. Yeni filmiyle göz kamaştırması beklenen Washington, bir fotoğrafçının beklenmedik hareketiyle sinirlerine hâkim olamadı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, yıldız ismin "Dur artık!" diyerek tepkisini ortaya koyması sosyal medyada olay oldu. Ne olduysa o temasla oldu!