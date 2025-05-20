Video Magazin Denzel Washington'da Cannes'da olay hareket | Video
Denzel Washington'da Cannes'da olay hareket | Video

Denzel Washington'da Cannes'da olay hareket | Video

20.05.2025 | 09:41

Dünyaca ünlü oyuncu Denzel Washington, Cannes ödül töreninde bir fotoğrafçıyla yaşadığı sert tartışmayla gündem oldu. Usta oyuncu, kendisini kolundan tutan fotoğrafçıya sert tepki gösterdi.

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