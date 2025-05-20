Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
15:17
Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda! Baba oğul birlikte şov yaptı...
Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oğlu Kurt Efe ile yaptığı paylaşımda ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde minik oğlunu Fatih Terim ile görüntülü görüştüren Tatlıtuğ, o anlarla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Ünlü oyuncu son olarak oğluyla spor yaparken çekilen keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Baba-oğulun spor performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, adeta beğeni yağmuruna tutuldu.