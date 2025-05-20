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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda! Baba oğul birlikte şov yaptı...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:17

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda! Baba oğul birlikte şov yaptı...

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oğlu Kurt Efe ile yaptığı paylaşımda ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde minik oğlunu Fatih Terim ile görüntülü görüştüren Tatlıtuğ, o anlarla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Ünlü oyuncu son olarak oğluyla spor yaparken çekilen keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Baba-oğulun spor performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

DUYGU AKSOY
Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda! Baba oğul birlikte şov yaptı...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, 2016 yılında nikah masasına oturarak mutluluğa 'evet' demişlerdi.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda! Baba oğul birlikte şov yaptı...

Yakışıklı oyuncunun 2022 yılında ise Kurt Efe adında bir erkek çocuğu oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda! Baba oğul birlikte şov yaptı...

Özel hayatını gözlerden uzak tutan yakışıklı oyuncu, oğlunu da kameralardan uzak bir şekilde büyütüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda! Baba oğul birlikte şov yaptı...

Ancak uzun bir aradan sonra Kurt Efe babasının katıldığı bir etkinlikte görüntülenmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda! Baba oğul birlikte şov yaptı...

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlunu futbolun efsane teknik direktörü Fatih Terim'le görüntülü konuşturması ve Kurt Efe'nin sevimli halleri sosyal medyada gündem olmuştu.