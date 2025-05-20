Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile spor yaptığı anları paylaştı | Video

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile yaptığı paylaşımda ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde minik oğlunu Fatih Terim ile görüntülü görüştüren Tatlıtuğ, o anlarla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Ünlü oyuncu son olarak oğluyla spor yaparken çekilen keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Baba-oğulun spor performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, adeta beğeni yağmuruna tutuldu.