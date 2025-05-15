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Haberler Galeri 'Seda Sayan kaptı yetenekli gelini' Oğulcan Engin biricik aşkı İlayda Alişan'ı öve öve bitiremedi! Kalbini tekrar çaldı...
Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 09:30

'Seda Sayan kaptı yetenekli gelini' Oğulcan Engin biricik aşkı İlayda Alişan'ı öve öve bitiremedi! Kalbini tekrar çaldı...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu İlayda Alişan, geçen günlerde birlikte atış talimi yaparak keyifli anlar yaşamıştı. Atıştaki hünerlerini sergileyen Alişan, sevgilisinden 'sevgilinde mi atıcıydı be' iltifatını kapmıştı. Oğulcan Engin bu iltifatı sevgilisi için yetersiz görmüş olacak ki tekrar övgü dolu yorumlar yaparak İlayda Alişan'ın kalbini çaldı...

’Seda Sayan kaptı yetenekli gelini’ Oğulcan Engin biricik aşkı İlayda Alişan’ı öve öve bitiremedi! Kalbini tekrar çaldı...

Oğulcan Engin ve oyuncu İlayda Alişan, sürpriz aşklarıyla herkesi şoke etmişti. Bir yıldır aşkın süredir ilişki yaşayan popüler çift, mutluluklarıyla oldukça ses getiriyor. Oğulcan Engin ve İlayda Alişan çiftini görenler, "Birbirlerine gerçekten aşıklar" şeklinde yorum yapmadan geçemiyor...

’Seda Sayan kaptı yetenekli gelini’ Oğulcan Engin biricik aşkı İlayda Alişan’ı öve öve bitiremedi! Kalbini tekrar çaldı...

YENİ YILIN İLK KARESİ GELMİŞTİ!

Magazin dünyasının dikkat çeken çifti, yeni yılı da birlikte kutlamıştı. Instagram hesaplarından fotoğraf paylaşan Engin ve Alişan, dikkatleri üzerine çekmişti.

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’Seda Sayan kaptı yetenekli gelini’ Oğulcan Engin biricik aşkı İlayda Alişan’ı öve öve bitiremedi! Kalbini tekrar çaldı...

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM!

Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'la çektiği yeni yıl pozunu instagramda 'kalp' emojisi atarak paylaşmıştı. Güzel oyuncu çok geçmeden aynı kareyi sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

’Seda Sayan kaptı yetenekli gelini’ Oğulcan Engin biricik aşkı İlayda Alişan’ı öve öve bitiremedi! Kalbini tekrar çaldı...

"SEVGİLİNDE Mİ ATICI!"

Oğulcan Engin son olarak sosyal medya hesabında sevgilisi İlayda Alişan'ın atıcılık yaptığı anları paylaştı. Hedefi tam isabet vuran Alişan, sevgilisinden 'Sevgilin de mi atıcı be' yorumunu aldı.

İlayda Alişan atıcılık yaptığı anları paylaştı | Video

’Seda Sayan kaptı yetenekli gelini’ Oğulcan Engin biricik aşkı İlayda Alişan’ı öve öve bitiremedi! Kalbini tekrar çaldı...

'ÇOK YETENEKLİ BİRİ'

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin çifti son olarak önceki gün bir davete katıldı. Alişan, son dönemde sık sık atış talimi yapması hakkında "Keyifli oluyor. Oğulcan'la da yaparız umarım" dedi. Engin ise sevgilisini överek, "İlayda çok yetenekli biri!" yorumunu yaptı. Oğulcan Engin'in bu yorumu karşısında sosyal medya kullanıcıları, 'Seda Sayan kaptı yetenekli gelini' şeklinde yorumlar yaptı.