Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
09:30
'Seda Sayan kaptı yetenekli gelini' Oğulcan Engin biricik aşkı İlayda Alişan'ı öve öve bitiremedi! Kalbini tekrar çaldı...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu İlayda Alişan, geçen günlerde birlikte atış talimi yaparak keyifli anlar yaşamıştı. Atıştaki hünerlerini sergileyen Alişan, sevgilisinden 'sevgilinde mi atıcıydı be' iltifatını kapmıştı. Oğulcan Engin bu iltifatı sevgilisi için yetersiz görmüş olacak ki tekrar övgü dolu yorumlar yaparak İlayda Alişan'ın kalbini çaldı...