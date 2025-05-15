’Seda Sayan kaptı yetenekli gelini’ Oğulcan Engin biricik aşkı İlayda Alişan’ı öve öve bitiremedi! Kalbini tekrar çaldı...

'ÇOK YETENEKLİ BİRİ'

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin çifti son olarak önceki gün bir davete katıldı. Alişan, son dönemde sık sık atış talimi yapması hakkında "Keyifli oluyor. Oğulcan'la da yaparız umarım" dedi. Engin ise sevgilisini överek, "İlayda çok yetenekli biri!" yorumunu yaptı. Oğulcan Engin'in bu yorumu karşısında sosyal medya kullanıcıları, 'Seda Sayan kaptı yetenekli gelini' şeklinde yorumlar yaptı.